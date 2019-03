8 mil kilos de medusas en Las Canteras

Y a pesar del calor pocos se atreven meterse en el agua en la Playa de Las Canteras. Sólo durante el día de ayer se recogieron 8 mil kilos de aguavivas. Pero esta pesadilla para los bañistas puede tener los días contados. Las medusas han vuelto a tomar las Canteras, este martes había muchas menos, pero ayer día festivo, veíamos esta imagen: termómetros por encima de los 30 grados, calima, y sin embargo...nadie en el agua. ¿La razón? Ellas, las aguavivas.Aun así hay quien lo intenta: entramos, miramos, nos lo pensamos, y finalmente desistimos del baño.Si las aguavivas no nos permiten el chapuzón, siempre hay alternativas. Están los clásicos: un traguito fresco o la ducha de toda la vida,También están los valientes,Y los originales, que antes de esperar la solución, la traen ellos mismos de casa.Puede que eso ya no sea necesario, un barco especializado en recoger residuos sólidos trabaja desde este mediodía retirando las medusas. Es una prueba piloto, nunca se había hecho antes, pero parece que funciona. El consistorio afirma que no se daña el ecosistema marino y no afecta al resto de especies. Si funciona acabará la pesadilla de los bañistas de este verano.