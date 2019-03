El médico con una discapacidad física le gana la batalla a la Sanidad

El decreto permite que una persona con discapacidad que es valorada durante su ejercicio como no apta en el examen físico del MIR pueda solicitar cambio de especialidad. Una decisión que llega demasiado tarde para Arturo. Superó el examen de Médico Interno Residente, eligió como especialidad medicina de familia pasados seis meses ejerciendo en un centro de salud su discapacidad le dejó fuera del sistema, su contrato quedó sin efecto porque una resolución asegura que no puede hacer funciones que requieran el uso de ambas manos como la colocación de un vendaje o una cirugía menorAl no tener la modificación del ministerio d carácter retroactivo tiene que volver a enfrentarse a el examen del MIR para intentar acceder a una plaza, en enero serán las pruebas. Ahora sopesa qué especialidad elegir, para él lo ideal sería saber de antemano a cuáles puede optar sin que su hemiparesia, una parálisis cerebral que afecta a la capacidad motora de la mitad derecha de su cuerpo, vuelva a ser un obstáculo.

Hasta la convocatoria 2012-2013 no hubo reservas de plazas para personas con discapacidad.