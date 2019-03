La mayoría de los casos se producen durante la separación

El balance en los 25 años de lucha contra la violencia machista no es nada halagüeño, en la última década 71 mujeres han muerto en Canarias a manos de sus parejas y aunque la justicia y las instituciones han puesto medios para erradicarla, a la vista está que no son suficientes. De ser un problema privado ha pasado a convertirse en una responsabilidad de todos por la situación en la que queda la mujer maltratada

De hecho a día de hoy sólo un 10 % de los casos se denuncian porque hacerlo no es fácil. De las 63 mujeres que han muerto por violencia machista en nuestro país en lo que va de año, sólo 15 habían denunciadoAsegura Consuelo que las mujeres están pagando con su vida el precio de su libertadLidia, la última víctima en Canarias responde a todos los patrones, joven, en trámites de separación y sufriendo desde hace meses maltrato por parte de su pareja. Ahora con todas las cartas sobre la mesa nos preguntamos pudo evitarse otra muerte más?