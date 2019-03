El mayor temblor registrado hasta ahora

A muchos todavía les dura el susto que vivieron ayer. El seísmo de 3,4 grados en la escala de Richter, si bien no es el primero que se produce en esa zona del sur de Gran Canaria, sí ha sido de mayor intensidad registrado. No es el único punto del archipiélago en el que, en los últimos días, ha aumentado la intensidad sismológica. En El Hierro no dejan de registrarse temblores imperceptibles para la población.