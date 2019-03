Un Loro Parque y un Siam Park para Gran Canaria

Los empresarios de este parque temático barajan un solar en Playa del Inglés, pero el precio y las difíciles negociaciones con los propietarios podrían paralizar la inversión, algo que quiere evitar a toda costa el consistorio sureño. Esta es la imagen que se encuentra un turista al entrar en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. No es, según el ayuntamiento, la mejor carta de presentación. Pero imaginen en estos terrenos, 200 mil metros cuadrados, piscinas paradisiacas, ríos, palmeras, jardines e innumerables actividades acuáticas de ocio.

Un Siam Park como el de Tenerife, pero más grande.Y ese inversor es el presidente del Loro Parque, pero esta zona tiene varios propietarios y en estos momentos se está negociando con ellos. Si no consiguen un precio razonable, no han querido especificar la cantidad, el consistorio ya tiene otras opciones.En cuanto a los plazos dependerá de dónde se ubique finalmente, porque habrá que tramitar distintos modelos de planeamiento, en cualquier caso no será antes de dos años.