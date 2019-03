Las llamas devoran 750 hectáreas afectadas

Hoy se han incorporado nuevos medios aéreos a las tareas de extinción. En el Paso, principal municipio afectado, los termómetros ronda los 40 grados. La intensidad de las llamas asustan. El perímetro afectado es de unas 800 hectáreas. Las columnas de humo también impresionan. Lo peor es que las temperaturas no ayudan. Hace demasiado calor y la humedad es baja. Hay varias viviendas quemadas, a las que no se puede acceder, porque se han cortado varias carreteras. El incendio tiene tres focos, el del norte es el más activo. Las localidades de Tacande, Tajulla, Piedra Blanca, Juliana, Las Moraditas y Enríquez han sido desalojadas. Unas 160 personas han abandonado sus casas por el peligro del fuego. Algunos lloran de impotencia al no poder hacer nada. Pero los vecinos de El Paso no se rinden.Anoche las llamas cobraron gran intensidad por el viento. Hoy por suerte el viento es más suave que ayer. A los efectivos terrestres se les ha sumado esta mañana cuatro helicópeteros y un hidroavión. El Cabildo de La Palma considera que este incendio forestal ha sido provocado.