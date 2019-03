En libertad provisional con acusaciones de abusos sexuales y corrupción de menores

Es el momento en el que Ivonne González abandona el despacho de su abogado, en la primera reunión tras salir de prisión. La ex monitora no ha respondido a las preguntas de los periodistas, sí lo ha hecho su madre. Ahora su defensa centra todos sus esfuerzos en preparar los interrogatorios que faltan, ahora con Ivonne fuera de la cárcel.

Probar que Ivonne González es una víctima más aunque ella no haya denunciado a Torres Baena. El auto emitido por el Tribunal se produce sin perjuicio del resultado del proceso. Porque no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas. Todo apunta a que es un paso para una importante reducción de pena. La fiscalía no tiene previsto recurrir el auto. Sin embargo, la acusación particular lo está estudiando.

Desde anoche Ivonne González duerme en casa de sus padres en Las Palmas de Gran Canaria. Sus vecinos están sorprendidos por la decisión judicial.El juicio continúa el próximo lunes, con más testigos.