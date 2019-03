Lágrimas por el Club de Voleibol Tenerife

El club voleibol Tenerife, el histórico Marichal, el más laureado de España, podría desaparecer en una semana. Aún no se han inscrito en la Superliga por falta de efectivos.

La crisis económica y el impago de las subvenciones prometidas han puesto en una delicadísima situación a la entidad. Su presidenta no ha podido reprimir las lágrimas. Y nadie puede reprocharle lo contrario a Zoraida se lo prometió al alma del equipo su marido y presidente durante años de la entidad, pero las deudas tras la Final Four, el impago de dineros prometidos y la casi nula entrada de subvenciones han llevado al club a una situación tan difícil que es imposible continuar de no conseguir 200.000 euros. Que ha llevado a avalar las cuentas de la entidad con dinero personal a la presidenta.

Es el club más laureado de Canarias , 30 años de historia, una treintena de títulos incluidos europeos. Un ejemplo de deporte femenino llevado a la máxima expresión