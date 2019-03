Las K-narias vuelven con “El que a hierro mata”

Ya están preparando su gira por Latinoamérica

Gara y Loida, o lo que es lo mismo, las K-narias, estrenan nuevo trabajo discográfico. “Yes we are” es el título del trabajo discográfico, que el próximo mes de octubre, sale a la venta. Hoy, las gemelas más famosas de las islas, presentan en primicia en Antena 3 su nuevo vídeo clip, que lleva por título “El que ha hierro mata” y que han grabado junto al cantante puertorriqueño, Jerry Rivera.

Estas chicas no paran. Entre concierto y concierto preparan una gira que las llevará por Latinoamérica. Las K-narias han decidido hoy estrenar su nuevo single, en esta casa. Su título “El que ha hierro mata” y en que ha colaborado Jerry Rivera.

Las gemelas de Tenerife se convierten en muñecas en este vídeo que vuelven a sorprender con su original puesta en escena.

El disco que lleva por título Yes We Are y que sale a la venta el 2 de octubre va cargado de puro optimismo.

Los ritmos latinos siguen siendo la inspiración de Gara y Loida.