Juicio a puerta cerrada en el caso del ex seleccionador Millán

Segunda jornada del juicio contra Millán, el exseleccionador español de Atletismo acusado de abusos sexuales a deportistas menores de edad. Ya no se permite el acceso a los medios de comunicación.

Se han mostrado esquivos, no quieren hacer declaraciones hasta que el juicio termine y el tribunal dicte sentencia. El abogado de la Federación Española de Atletismo mantiene que ésta no tiene responsabilidad civil en el caso y niega que hubiera relación contractual fija con Miguel Ángel Millán. La Acusación se está centrando en demostrar que el ex entrenador es un depredador sexual que durante años abusó de decenas de menores deportistas mientras que la defensa insiste en la inocencia de Millán. El ex entrenador está en prisión preventiva desde enero de 2017 después de haber sido denunciado por dos jóvenes que le acusan de haber abusado de ellos durante años mientras Millán era su entrenador.