Juicio por intentar matar a su hermano

El acusado ha comenzado su declaración alegando que no tenía intención de hacer daño a su hermano. Ambos vivían juntos con sus parejas e hijos en un piso de la capital grancanaria. El 29 de octubre de 2010 se inició una pelea entre ambos. Según el fiscal, Alberto cogió una navaja, y asestó una puñalada en el pecho a Antonio Manuel. Luego acudió a casa de un amigo, que le recomendó que se entregara. Según este policía, el acusado le reconoció los hechos en el momento de la detención.

Pero varios testigos claves para el caso no han querido declarar, como la víctima y la ex pareja del acusado, que momentos antes de los hechos estaba en la casa.

La defensa quiere demostrar que fue un accidente. Sin embargo, los médicos forenses desmantelan este argumento de la defensa, manteniendo que la herida es más propia de una agresión. Al acabar la vista los hermanos han abandonado juntos la Audiencia. En unos días conocerán la sentencia.