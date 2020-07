Los jugadores del Tenerife y la UD se lo pasan 'pipa'

Han cambiado el césped del mundialito por la alfombra roja del PIT, el parque infantil de Tenerife ha recibido hoy a Beranguer, Juanlu y Omar, jugadores blanquiazules que han querido compartir un rato de ocio con la afición más bajita.

Han dedicado fotos, repartido besos y hasta firmado autógrafos en la cara, ellos pero sobre todo los niños estaban encantados con sus ídolos.

Y para que su paso por el PIT no fuera demasiado efímero les hemos pedido un compromiso. Consultan al club, que si sí que si no, el club acepta pero a la hora de la verdad se rajan.Pero como no queremos irnos de vacío hacemos un último intento ahora con la montaña rusa infantilY cuando parece que por fin se han decidido, Juanlu abandona y los valientes Omar y Beranguer se atreven con las temibles acrobacias de esta atracciónSeguro que toda esta adrenalina de hoy les sirve en el próximo partido.

Son Ruyman, Aitami y Sergio Suárez. Esta mañana los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas han visitado a los niños que se divierten en la Feria de la Infancia y la juventud en Gran Canaria. También aprovecharon para jugar al fútbol eso sí, con la videoconsola. Y es que ya está en marcha en Canarias el torneo oficial PES liga 2011. Se trata de la competición de fútbol virtual más importante del mundo.