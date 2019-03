3 jóvenes grancanarios compiten en el mundial de vela de Hungría

Los tres han competido antes en la clase optimist

Canarias es de siempre cantera de regatistas. El relevo generacional está en estos tres navegantes que no pasan de los 15 años y sólo llevan un año entrenando en categoría láser 4 punto 7, pero que entre el 2 y el 15 de julio participan ya en el mundial de vela de Hungría. Los tres vienen de la clase optimist, donde Luis ya consiguió buenos resultados, pero esto es distinto.

Entrenan duro con un preparador físico y los fines de semana, para no descuidar los estudios, también en el mar unas 4 horas por día.

Hay que aprender a subirse rápido para no perder tiempo en competición. Han aprendido bien porque en el campeonato de España infantil Pedro quedó subcampeón y maría josé tercera. Y eso que no llevan ni un año entrenando en esta clase. Parece que para estos chicos del náutico de Gran Canaria, el láser 4.7 no tiene secretos.

Su sueño es ir a unos juegos olímpicos, pero antes hay que pasar por otros campeonatos. En el de Hungría tendrán rivales duros, pero los tres aspiran a estar entre los 10 ó los 20 primeros clasificados.