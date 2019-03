Isabel mantiene a sus hijos con 120 euros al mes

En este día mundial contra la pobreza no hace falta irse muy lejos. No tienen apenas nada que darle de comer a sus hijos y dentro de poco, sino encuentra solución tampoco tendrá un techo bajo el que dormir. Es lo que nos cuenta una madre canaria, una más de las que están pasando tantas necesidades para sacar adelante a sus familias.

En su caso viven con 120 euros al mes. Azúcar, sal y algo de harina. Es lo único que tiene Isabel en su despensa. Igual de vacía está su nevera. Pero lo más duro, lo que provoca que esta mujer no pare de llorar ni un segundo es que no tiene nada para darle de cenar a sus 2 hijos esta noche, tampoco sabe si podrán desayunar mañana.

Debe 5 meses de alquiler, no tiene trabajo desde hace año y medio y ya no recibe la prestación por desempleo. El único ingreso son 120 euros que le da su ex pareja por la manutención de su hijo menor de solo 5 años.Su casera ya le ha dicho que si no puede pagar debe abandonar la casa a final de mes. Isabel es consciente de que como ella hay miles de familias, por eso, cuando pide nadie la ayuda.