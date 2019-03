Los indignados de Canarias se movilizan

Son los indignados de la sociedad que de manera espontánea se están congregando en todo el país y desde ayer también en Canarias, unas 200 personas en la plaza de la candelaria en Santa Cruz de Tenerife y otros tantos en San Telmo, algunos han acampado esta noche, desde aquí reclaman un cambio en la sociedad.



No tienen banderas y de momento, tampoco portavoces, aseguran que no son antisistema sólo están contra el sistema. Un movimiento generado a través de la redes sociales al que se han sumado multitud de intelectuales que consideran que la democracia que tenemos no es real.



Han convocado asambleas en Triana en LPGC y en la plaza de la candelaria en SCTFE a las 7 para dar a conocer sus ideas y escuchar propuestas.