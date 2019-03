Los indigentes fallecidos en S.Cruz no quisieron ayuda

No se puede obligar a nadie a que abandone la vía pública o a que reciba atención médica a menos que un juez le incapacite si tiene problemas psicológicos graves.A Manuel se le había intentado ayudar, los servicios sociales y sanitarios acudieron todos los días para atenderlo, él no se dejó. Lo mismo había ocurrido meses atrás cuando lo conocimos decía querer una plaza en un centro pero luego la rechazaba y no permitía que los médicos le atendieran. El debate se reabre... ¿es necesario cambiar la ley? ¿Deben los jueces tomar medidas extraordinarias cuando se presuponga que la vida de alguien peligra? Sólo en la capital tinerfeña más de 40personas viven en la calle en situaciones extremas.