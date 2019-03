Los 17 imputados por corrupción urbanística pasan por el juzgado

Entre los imputados está el ex alcalde de Arona y varios concejales de la legislatura 2003 y 2007

Es uno de los casos de corrupción urbanística más importantes de las islas. 17 imputados para los que piden casi 50 años de cárcel, 270 de inhabilitación y más de 500 mil euros de multa. Hoy todos los implicados han pasado por los juzgados por el llamado Caso Arona, Gracia López.

Huida un tanto desconcertada al ver nuestra cámara. Ha sido la reacción del que fuera concejal de urbanismo en Arona, Manuel Barrios a la salida de los juzgados esta mañana. Es uno de los principales imputados en este caso, hemos visto salir a empresarios y ex concejales no muy habladores y otros que no han tenido reparos en reconocer que concedieron licencias sin informe jurídico favorable.

Hoy todos los acusados han coincidido en los juzgados de Arona para recoger las peticiones de pena del fiscal , un paso más en este caso que se remonta a 1999 y en el que también están implicados políticos en activo.

Ahora el caso sigue su curso, tendrán 20 días para reclamar y se pedirán pruebas, por su magnitud el juicio se celebrará en la audiencia provincial aunque para eso habrá que esperar a finales de año que viene.