La imagen de la Virgen del Pino modelada en arena

A poco más de dos semanas para las fiestas de la patrona de Gran Canaria, en la playa de Las Canteras ya está casi lista una réplica de la imagen de la Virgen en arena.

En unos días la enorme escultura estará terminada. El artista Bentejui Ojeda ha utilizado 7 mil kilos de arena para esculpir la figura. A esta particular Virgen del Pino no le falta detalle, ni el niño Jesús, ni su corona, ni su manto de flores. A pesar de que no está acabada ya llama la atención de los que pasean por esta avenida.