La huella de Can Kong llega a la playa de Las Canteras

Esta huella gigante es el testimonio de la existencia de Can Kong, el perro de grandes dimensiones que amenaza a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la única ciudad, aseguran, en la que se prohíbe el paseo de los perros por una zona determinada. Los partidarios del paseo de los animales critican que para los vecinos de las cercanías de la playa, ésta sea la única manera de salir con sus mascotas de casa, con ellos en brazos. Señalan además que más del 42 por ciento de los hogares de la ciudad tienen perro. Con esta llamativa iniciativa piden al Ayuntamiento que cambie la legislación actual.De no ser así, nos dicen, la furia de Can Kong, caerá sobre la ciudad.