Las hormigas de la tele y el científico loco llegan a Canarias

Se despojan de sus hormigas, y de sus rocambolescos inventos para hacernos morir... pero de la risa. Juan, Damián y Marron llegan a Tenerife y Gran Canaria con su espectáculo "Tres calaveras Huecas".

No se cansan de hacernos reír todas las tardes en el hormiguero si no que ahora atacan contándonos todo aquello que no se puede decir en la tele.

Esto es solo un aperitivo, si quieren más tomen nota, Sala People de Santa Cruz de Tenerife a las 9 y media de la noche mañana en Gran Canaria en el teatro Cicca.