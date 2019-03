No hay proyecto para solucionar las colas de la TF5

La TF5 es una de las carreteras españolas con más tráfico

Las obras de ampliación de la autopista del Norte de Tenerife, la TF 5, tendrán que esperan al menos año y medio. El proyecto no está redactado, así que la obra que pretende acabar con los atascos en esta vía, no podrá incluirse en el convenio de carreteras con el Estado. El Cabildo lamenta que la anterior Consejería de Obras Públicas, en manos del PSOE, no hiciera nada, dice Alonso, para resolver el problema.

Es una de las carreteras españolas con mayor densidad de tráfico, solo en este punto de Guajara se concentran diariamente más de 100 mil vehículos. Acabar con el quebradero de cabeza para miles de conductores pasa por soluciones técnicas: la más viable, según los técnicos, es la construcción de un carril Bus Vao para vehículos de alta ocupación. Pero la redacción de este proyecto no se ha hecho, por eso no se puede incluir en el convenio de carreteras que Canarias tiene con el Estado.

Gobierno y Cabildo proponen soluciones a corto plazo mientras se redacta el proyecto. Como mejoras en los enlaces de Guamasa y Las Chumberas o la pasarela de Padre Anchieta.

En año y medio esperan tener aprobado y licitado el proyecto del carril de la TF 5 para incluirlo definitivamente en el próximo convenio de carreteras con el Estado.