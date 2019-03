Hablamos con el presunto ladrón que robó acompañado de su bebé

Entró con su mujer y su niño en este ciber-locutorio pidió un bolígrafo y utilizó un portátil para enviar un fax. Después pasó esto....El agresor reaccionó de esta manera al acusarle su dependienta de haber robado un portátil. Después de declarar en un juicio rápido se ha defendido ante nuestras cámaras. según su versión, él también recibió golpes en las manos y asegura que no intentó robar nada.La dueña, Virna, no piensa lo mismo, afirma que empujó a su hermana con la intención de arrojarla contra un coche en la calle. Virna solo pide que haga justicia y se lamenta de que después del juicio rápido el juez no haya tomado en cuenta este video y solo lo haya condenado a seis meses de prisión por hurto y por ser reincidente seis veces. David que así se llama este madrileño de 26 años estaba de vacaciones en Tenerife.En noviembre se volverá a repetir el juicio.