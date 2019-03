El Guardia Civil agredido en Lanzarote podría perder un ojo

Todo sucedió a las puertas de esta discoteca, en Puerto del Carmen, en Lanzarote. Álvaro, un joven de 25 años y guardia civil de profesión, había salido con un compañero, cuando de repente y sin mediar palabras, tres individuos les atacaron por la espalda. Uno de ellos le rompió a Álvaro un vaso en la cabeza y después le agredió en la cara con los cristales rotos. El joven fue trasladado al Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, donde los médicos le advirtieron sobre la gravedad de sus heridas.

Para eso habrá que esperar al menos una semana, tiempo en el que Álvaro sabrá con seguridad si pierde o no el ojo. Mientras, la investigación para esclarecer los hechos continúa abierta. La víctima nos asegura que todo fue demasiado rápido y que no se explica a qué venía una agresión tan brutal. Asegura que no conocía a sus agresores, y que no sabe si el ataque habrá sido algún tipo de represalia, por su condición de guardia civil. Su compañero, que sólo tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza, ya ha sido dado de alta