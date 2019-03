El Gran Canaria se impone al Cajasol

Fue una victoria con una amplia ventaja en el marcador, donde la férrea defensa amarilla logró contener el entramado ofensivo de los sevillanos. Después de las recientes derrotas ante el Manresa y el Murcia, parece que el equipo amarillo ha cogido fuerzas donde mejor se siente, en el centro Insular de deportes.

Una confianza que la afición agradeció. El Herbalife cerraba la primera parte con una máxima diferencia de 10 puntos, a partir de ahí todo vino rodado. Nelson y Rey sacaron brillaron en lo ofensivo, provocando el desconcierto en su rival. El Cajasol no estuvo nada acertado en los tiros. Un equipo que no se le había dado nada bien al Granca en temporadas precedentes. Con esta victoria el Herbalife da un nuevo paso en su camino hacia los Play off.