El Gobierno insiste en denunciar si nos hacen pagar

Hace un mes que se prohibía cobrar a las compañías por una segunda maleta sin embargo esta práctica continúa realizándose. Para evitar este sobre-coste algunos optan por ponerse una cuantas capas más de ropa o simplemente por dejar parte del equipaje detrás. Pero lo cierto es que no hay que pagar, si no sobrepasamos el límite de peso, si la compañía nos obliga, el gobierno canario anima a denunciar.

Con la excusa de que aún no se ha desarrollado la ley, muchas compañías siguen cobrando por la segunda maleta. La ampliación de la normativa delimitará el peso que no debe excederse. El gobierno canario exigeDe momento los viajeros miran mucho qué llevar de viaje, lo que no quepa en la maleta se lleva encima. El director general de comercio de canarias insta a denunciar por el cobro de una segunda maleta.