El Gobierno no da cifras de posibles despidos de empleados públicos

El gobierno vuelve a insistir en esa cifra pero no despeja dudas en cuanto a cualquier otra referida al número de despidos que los presupuestos de la comunidad pueden traer el año que viene.

Para el PSOE el PP debe abandonar la incongruencia de pedir que eliminen empresas públicas al tiempo que exigen que no se despidan a sus empleados. En definitiva cifras no hay. Dicen que depende de RajoyPara el PP el problema de hoy no es sólo de Canarias tiene su origen en las políticas del pasado.

PSOE y CC han dicho que habrá presupuestos nuevos antes de que acabe el año, Paulino Rivero ha pedido un pleno urgente para que sea la cámara la que se pronuncie sobre los presupuestos generales del estado