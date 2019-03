Los forenses discrepan sobre la muerte de Aitana

El caso Aitana podría dar un vuelco en los próximos días. Un informe forense encargado por la madre de la pequeña asegura que sí pudo haber homicidio, contradiciendo así las conclusiones de los médicos que practicaron la autopsia. En un principio se acusó de la muerte y detuvo al compañero sentimental de la madre de la niña, tras ser sometido a un duro interrogatorio policial y posterior linchamiento mediático, el juez lo dejó en libertad sin cargos, ahora su nombre vuelve a salir a la luz.

El nuevo informe se basa en los que se realizaron en su momento por parte de médicos y forenses, el letrado no entiende que no se haya pedido una nueva autopsia. Espera que tras el careo del viernes se pueda aclarar si hay o no posibles imputados.