Las flores de Pascua adornan ya las ciudades

Llega la Navidad, nos lo anuncia las luces, árboles, portales, pero también ellas: Las flores de pascua. Santa Cruz de Tenerife se cubre de un manto rojo. 45.000 plantas que adornarán los parques y jardines de la capital tinerfeña. Participaran en su siembra escolares de toda la isla. Cuatro indicaciones y expertos en la materia.

Pero no es ajeno que muchos recurren a los jardines municipales para adornar sus casas. TOTALES para evitar el robo ya no se plantan con maceta sino directamente a la tierra.Rojo intenso que nos transmite la bondad, la compasión y la dulzura de estas fechas. No hay Navidad sin Belén y tampoco pueden faltar las flores de pascua como las 45 mil que teñirán de rojo la capital tinerfeña. Están por toda la ciudad. Y para colaborar en su plantación los más pequeños se han metido hoy de lleno con la jardinería.