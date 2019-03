La fiscal acusa a Zerolo de tener patrimonio oculto

El Ayto. de SCTF se ha sumado a la petición del fiscal

Miguel Zerolo ha roto su silencio y ha querido hablar ante el juez. La fiscalía pide para él prisión provisional mientras se está a la espera de que la condena a siete años de cárcel por el caso de Las Teresitas sea firme. La fiscal ha dicho que el ex calcalde santacrucero tiene un enorme patrimonio fuera del país y considera que hay un elevado riesgo de fuga. Zerolo asegura que no es su intención marcharse y que además no tiene dinero.

Así se ha defendido el ex alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo de las acusaciones de la fiscalía de tener patrimonio oculto en algún país que le permitiera fugarse. Tras 10 años de silencio, Zerolo ha querido hablar a petición propia. Lo ha hecho visiblemente emocionado, negando que tenga intención de huir.

Es la respuesta a la petición de la fiscalía de su ingreso en prisión. Marián Farnés ha argumentado que el que fuera alcalde no tiene trabajo y tampoco posee bienes y aun así ha mantenido un elevado nivel de vida sin hacer operaciones bancarias, ni él ni a su familia.

Es el mismo argumento al que se ha sumado la acusación popular y el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para pedir que se ejecute esta medida provisional. El tribunal tendrá que decidir si, junto a él, 3 de los otros acusados entran o no en la cárcel en los próximos días.