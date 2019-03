Fiesta del queso en Guía

Algo también muy tradicional en las islas son nuestros quesos, Un ejemplo lo encontramos en la Fiesta del Queso, que se ha celebrado en Montaña Alta de Guía, en Gran Canaria. Un auténtico homenaje a los artesanos queseros. Pero no sólo se degustó el mejor queso de flor, sino también los productos de la tierra, como un buen potaje de jaramagos. Sin duda el protagonista de esta fiesta fue el Queso de Flor de Guía. Este encuentro reunió a los amantes de este tesoro gastronómico. Las distintas queserías del Noroeste de Gran Canaria han expuesto lo mejor de casa. El queso flor de Guía, el único cremoso del archipiélago. Aunque no siempre se da esta característica, que tanto gusta. Su principal peculiaridad es que para cuajar la leche no se emplea cuajo animal, sino el vegetal, de la pelusa de la flor del cardo. Y para acompañar tanto queso, un buen potaje de jaramagos.Y de postre unas tortillas canarias con miel.