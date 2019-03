Un estudio nutricional revela que el pan no engorda

Un estudio presentado hoy en Canarias y elaborado por la unidad de nutrición del hospital La Paz de Madrid echa por tierra el mito, muy arraigado entre la población, de que el pan engorda. Para el estudio se hizo un seguimiento entre 122 mujeres y se comprobó que las que comían pan además se mantenían más fieles a la dieta. Si preguntamos en la calle qué eliminar de la dieta si se quiere adelgazar, se suele repetir la misma respuesta.

Es una creencia muy extendida que, sin embargo, es falsa, según un estudio de la unidad de nutrición del hospital madrileño de La Paz. En él participaron 122 mujeres con sobrepeso. Se las dividió en dos grupos, pan y no pan y se las sometió a dieta hipocalórica. El grupo con pan en su dieta, no sólo no engordó, sino que obtuvo otras ventajas sobre quienes no lo comían. La clave está en consumir de todo con moderación. Un mensaje que empieza a calar en la calle.