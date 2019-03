Está acusado de abusar de niños de 3 a 7 años en Tacoronte

Se hacía cargo de los niños de algunos vecinos que no podía ir a recogerlos al colegio, ya en su casa realizaba juegos para que los pequeños se desnudaran y acabaran realizando tocamientos, De esta manera el detenido de 39 años y ex guardia civil realizaba presuntamente abusos sexuales a niños de entre 3 y 7 años de edad.

Todo se descubrió cuando algunos padres hablaron con sus hijos al ver que se comportaban de una manera diferente. En el barrio ha sido toda una sorpresa.

Tampoco nadie sabía que este hombre, natural de La Palma, había sido expulsado de la Guardia civil por problemas psicológicos, no obstante se ganó la confianza de los padres.

Hoy han sido interrogados los niños por psicólogos de la unidad del menor de la guardia civil y el detenido pasará mañana a disposición judicial, será también el juez el que valorará los archivos encontrados en el ordenador y la cámara incautada.