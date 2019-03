Escaso seguimiento de la huelga de maestros contra las oposiciones

Los exámenes de oposiciones serán el 22 de junio

Los padres no tenían ni idea...Algunos profesores no sabían sobre qué les preguntábamos y otros, aunque a favor de la huelga, no han querido secundarla. La mayoría de los interinos sustitutos están en las islas periféricas, allí sí se ha notado algo más esta movilización.

El próximo 22 de junio se realizará el examen para cubrir las 123 plazas de inglés, alemán y audición y lenguaje, También otras 15 para inspectores. Este sindicato entiende que con este decreto se deja fuera del sistema a personas que llevan hasta 30 años dedicados a la docencia.