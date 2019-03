Un equipo de Antena 3 pilla a Mauricio conduciendo sin carné

Usted es un reportero de Antena3. Y quien formula la pregunta es José Carlos Mauricio, ex diputado y ex consejero de Economía del Gobierno canario. A pesar de ser condenado por conducir sin carné, Mauricio continúa circulando sin permiso. Tráfico ha confirmado a esta cadena que el político no tiene licencia, aunque está en ello. De hecho, ya se ha examinado del teórico. Después de 70 minutos de espera, Mauricio sale de su casa, en el municipio de Santa Brígida. Para en el cruce para acceder a la carretera del centro y desde ahí se dirige hacia Las Palmas. Se incorpora a la circunvalación y después llega a la avenida marítima de la capital grancanaria. Al descubrir el objetivo de una cámara, el político se tapa la cara. Minutos después, para en el cruce de Torres Las Palmas y se produce esta imagen.

Después de callejear por la zona de Las Canteras, se pierde en un garaje. Mauricio fue condena a pagar una multa de más de 3 mil euros por circular sin carné en el otoño pasado. Si fuera reincidente, además de una multa podría ser condenado a pena de cárcel, aunque ésta podría ser sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad y realizar un curso de seguridad vial.