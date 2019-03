No entienden cómo no se canceló la excursión con alerta naranja

Tenía 78 años y no soportó el calor. La turista británica fue víctima de un golpe de calor que acabó con su vida. Llevaba media hora andando a 40 grados por un barranco del sur de Gran Canaria, junto a un grupo de senderistas. Dos mujeres están ingresadas, una de ellas, en estado grave. Se había decretado la alerta naranja, por eso las autoridades no se explican por qué no se canceló la excursión.