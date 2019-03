Un enorme socavón pone en riesgo la vida de los ocupas de la Celgán

Van a seguir viviendo en esta antigua fábrica a pesar de que hace unos días se hundiera parte del suelo de uno de los patios. El derrumbe sorprendió de noche a las más de 15 personas que malviven la Celgán

Un enorme socavón de unos 10 metros cuadrados que ha provocado que uno de los habitáculos empiece también a agrietarse.

Aunque no hubo heridos temen que pueda haberlos porque la estructura lleva abandonada demasiados años. Técnicos de urbanismo del Ayto. de santa cruz ya han visitado la fábrica aunque de momento no tienen soluciones a una necesidad que no es nueva. A pesar del más que evidente riesgo, prefieren esto que la intemperie.

Entre todos han decidido delimitar la zona de peligro para evitar que alguien se pueda caer, mientras llega alguna respuesta.