Englishman in Gran Canaria

A pesar de ser inglés no cumplió con puntualidad británica. Sting salió anoche al escenario del Estadio de Gran Canaria con más de 30 minutos de retraso. Pero en cuanto comenzó a cantar el público se olvidó de todo. El artista empezó su actuación con artillería pesada. Una de las primeras canciones que sonó fue La archí conocida “Inglish men in New York” con la que los aficionados enloquecieron. Las violas, violines y violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se fundieron con la voz de Sting para interpretar sus grandes éxitos en versión sinfónicaMás de dos horas de espectáculo en estado puro en el que Sting se ganó al público a base de buena música pero también de simpatía.