Encerrado en su casa por falta de accesos para ambulancia

"Sólo quiero morir en mi casa"

La vida de Olegario transcurre en una cama. Con 65 años padece una tetraplejia derivada de una enfermedad neuromuscular, que le impide moverse. Mi imaginación trabaja y es lo único que me mantiene. Como buen poeta, dice que pasea con su imaginación. Pero le gustaría terminar su vida en su casa de Valleseco.



En el lugar donde nací y que tanto he amado. Pero un camino demasiado estrecho le impide realizar su sueño. Su mujer batalla todos los días para que le dejen construir una acceso por donde pueda pasar una ambulancia. Todo depende de que le dejen rellenar el sendero, pero en suelo rústico no está permitido. Mientras tanto Olegario se siente. Aquí está la vida que tanto ama y donde le gustaría seguir escribiendo poesía. Aquí le esperan sus dos amores, la naturaleza y Olga, su mujer.