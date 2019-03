Un empresario anónimo paga el colegio a 10 niños sin recursos

El Colegio de Infantil y Primaria León está en el barrio de El Lasso. Una de las zonas más deprimidas y alejadas del centro de la ciudad. Aquí hay un 70% de paro. Y eso se refleja en situaciones familiares como éstas. Son Guayarmina y María Angélica. Sus hijos ya no estaban comiendo en el colegio por falta de recursos. Ahora, gracias a una donación Anónima, seguirán en el comedor del colegio todo el curso. Sobre el benefactor poco se sabe. Solo que es un empresario cuya familia se ha dedicado siempre a la docencia.

Una cuota que asciende a 30 euros por persona. Dinero que muchas familias no tienen. Por eso, aunque no sepan quién es el donante, lo agradecen.Pero en el colegio. Las carencias no solamente se viven en el comedor. La dirección del centro reclama más atención social en el núcleo familiar.La oposición en el ayuntamiento ha solicitado que se declare la emergencia social en el Lasso, y que sea la institución la que se encargue de los niños que pueden estar en riesgo de exclusión.