Sin dinero para centros de discapacitados en Canarias

Esta joven discapacitada que teme que el próximo año no pueda seguir recibiendo atención y formación en su centro.Así lo creen miles de personas en toda Canarias que hoy se han manifestado para pedirle a las administraciones que cumplan con lo prometido y pactado, a punto de terminar el año todavía no han pagado las subvenciones con las que se sufraga el trabajo en los centros Y todavía no saben con cuánto dinero pueden contar el próximo año para planificar presupuestos y mantener al personal. A pesar de que unas 500 trabajadores podrían quedarse en el paro, lo peor son las familias y los usuarios El comité de seguimiento del plan de atención a la discapacidad formado por gobierno autónomo y cabildos, se reúne mañana y es quien tendrá que decidir sobre el futuro de estos centros.