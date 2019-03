El día más frío de los últimos 40 años

Canarias no ha pasado tanto frío desde hace medio siglo. Es la frase más oía hoy. A los meteorólogos les sorprende el fuerte descenso de las temperaturas en todas las islas. En Izaña, en Tenerife llegaron a 6 grados bajo cero. Normal que la nieve empezara a caer a partir de los 900 metros, cuando lo normal es que la cota de nieve sea de los 1900, no sabemos si es nunca visto, pero desde luego es muy inusual.

Y esta extraña situación ha provocado el cierre de numerosas carreteras, sobre todo las de acceso al Teide y a la cumbre de Gran Canaria.

Pero muchos se quedarán sin verla, al menos de cerca, porque empiezan a subir las temperaturas, incluso la agencia de meteorología habla de calima para este fin de semana.

A unos 1300 metros de altura y los más atrevidos siguen subiendo pese a que hasta 17 carreteras están cortadas por culpa de la nieve en toda canarias. A menor altura seis grados registraba hoy el termómetro en el centro del casco del Rosario. Hoy ya no hay nieve pero muchos han marcado esta última noche en su diario como las más fría que han conocido. Los remedios para combatirlo, de todo tipo. Desde el típico café mañanero. Hasta la manta esperanza propia de esta zona. En varias zonas del norte de Tenerife se quedaron sin luz y en Aguamansa y Benijos se suspendieron las clases. La media en las dos capitales de provincia ha sido de 14 grados.