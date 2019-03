Detenido de nuevo el policía conocido como “Harry el Sucio”

El juez lo ha enviado definitivamente a prisión

Esposado y custodiado por dos guardias civiles. Así ha salido hoy PAco Artiles, conocido como el Harry el Sucio, de los juzgados. De ahí directamente a la cárcel de Juan Grande con una pena de 10 meses por quebrantar la orden de alejamiento que tenía de estos 3 jóvenes que hoy han declarado contra él. Y que así de contentos se iban a casa.

Este policía local de Mogán amenazó hace unos 20 días en la puerta de esta discoteca a estos 3 marroquíes con su pistola estando de servicio, esta cámara lo grabó por todo y por eso el juez lo condenó a 10 meses de suspensión de empleo y sueldo y retirarle su arma. Tb a una pena de cárcel que no cumpliría con la condición de no delinquir en el próximo año. Algo que ocurrió nada más salir de los juzgados. Se encontró de nuevo con los chicos a los que volvió amenazar, lo denunciaron y así ha acabado esta historia. El alcalde, pese a nuestra insistencia, no ha querido hablar sobre este asunto, pero sí lo ha hecho la oposición.

Es la primera vez que este policía es condenado pese a que ha tenido varios asuntos de este tipo con la justicia.