Descubriendo cultura a pie de calle

No solo de sol y playa vive el turismo en Canarias. Hoy nos vamos de ruta cultural por Santa Cruz de Tenerife. Una capital, que aunque no lo parezca a simple vista, está llena de misterio. Nada más comenzar el recorrido nos encontramos con el principal enigma. El templo masónico más importante de España. Y de los pocos del mundo que quedan en pie. Construido en 1900 sus deteriorados muros, su arquitectura y sus cuatro esfinges custodiando la entrada lo llenan de magia. Seguimos el camino del misterio en el Teatro Guimerá. Se construyó en 1850 cuando no era muy habitual que las ciudades españolas contaran con edificios de estas características. Nos olvidamos por un día de la sombrilla y el bronceador…para descubrir los misterios que envuelven la ciudad.