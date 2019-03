Deportistas nórdicos eligen Canarias para entrenamientos de esquí

Entrenan a 22 grados y a más de 1.000 metros de altura

No se equivocan, están viendo bien, son suecos esquiando por las carreteras del norte de Gran Canaria. Los conductores que se cruzan con ellos les miran con extrañeza, pero tiene una sencilla explicación. En su país aún no hay nieve y necesitan prepararse para la Vasalopet, una prueba muy importante para ellos de esquí de fondo. Esta vez han venido 11 no profesionales.

Aquí cambian la nieve por el asfalto, añaden ruedas a sus pies y entrenan a 22 grados de diferencia bajo un sol radiante.

Esto es una prueba más de que Canarias no es solo sol y playa, cada vez vienen más deportistas, de las disciplinas más variadas, a entrenarse en las islas.