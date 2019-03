Denuncian extracciones de piedra en el Volcán del Gallego

Este es el cráter del Volcán del Gallego, en Jinámar. Un lugar de gran valor ecológico e histórico que, según denuncia el grupo ecologista Turcón, está gravemente degradado. Les preocupa sobre todo las extracciones de piedras que están realizando en la pared sur del cráter. No saben la empresa que las hace y tampoco si cuenta con permisos.

Al no recibir ninguna información del ayuntamiento de Telde han decidido presentar un certificado de actos presuntos, que obliga al consistorio a facilitar los datos que buscan. De no ser así podrían llegar a los juzgados. Y no solo eso.

El Volcán del Gallego sirvió en tiempos aborígenes de necrópolis, de la que aún quedan algunos restos. Un patrimonio que no quieren que se pierda. El ayuntamiento dice no haber recibido ninguna solicitud de información y que ha enviado un equipo técnico a hacer un informe del lugar.