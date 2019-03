Dejan atrás el glamour para dar paso a los grandes talentos

Un festival arriesgado, que apuesta por el cine independiente. Asi es el festival de cine de las palmas de gran canaria, que este año, no tendrá una estrella invitada, porque las protagonistas serán las películas. Un riesgo que ha dado muchas alegrías al festival, que se ha convertido en un laboratorio donde se descubren grandes valores del cine por ejemplo...

Otro director reconocido es el iraní Asghar Farhadi, que estuvo hace unos años en la isla y que recientemente ganó el óscar a la mejor película extranjera con Nader y Simin. Pero esta película no estará en el festival, que sigue apostando por el cine iraní con otro director Jafar Panaji, con su película This is not a film. En la sección informativa.Pero esta es tan solo una muestra de lo que podremos ver en el festival desde el 16 al 24 de marzo, en las diferentes secciones oficiales.