Declaran ante el juez los antiguos alumnos del boxeador José Santana

Les invitaba a dormir en su casa siempre y cuando se acostaran desnudos

En 1998 José Santana, siendo su entrenador, le propone vivir con él. El joven, de 16 años acepta porque su madre está enferma. Al año de convivencia, según cuenta en su declaración, sufre el primer abuso.

"Durmiendo noto una presión, me despierto y me encuentro que no puedo mover la cabeza porque hay alguien presionándome la cara contra la almohada"

Es el testimonio de uno de los denunciantes, que ante la policía y la jueza del caso ha contado que cree que fue captado por el boxeador por su situación de debilidad.

"José Santana es una persona muy inteligente que sabía captar a personas con problemas y ofrecerle lo que necesitaba, él era pleno conocedor que venía de una familia desestructurada y me ofrecía el trato de padre que nunca tuve de pequeño."

Otro denunciante también explica cómo el boxeador conseguía que los menores se quedaran a dormir en su vivienda.

"Ninguno tenía padre, a lo que José Santana tenía conocimiento y se ganaba el aprecio de las madres para que permitieran que sus hijos se quedaran con él y poder disponer de ellos sin ningún problema."

Varios denunciantes, según consta en el sumario, aseguran que Santana les ponía una condición para dormir en su casa: todos tenían que estar desnudos.