Decepción en Gran Canaria tras perder la capitalidad cultural

Dedos cruzados, expectación al máximo y al final. Esa fue la decisión del jurado y estas son las caras que se le quedaron a los cientos de personas que esperaban que las palmas de gran canaria fuese elegida capital de la cultura europea 2016. Adiós a un sueño.

No pudieron reprimir lágrimas. Son los voluntarios que han puesto todo de su parte para potenciar la cultura en la capital grancanaria en estos tres años. Y a pesar de no haber sido elegidos...

Las Palmas de Gran Canaria seguirá con el proyecto cultural y social a pesar de todo. No en vano el espíritu 2016 sigue vivo.