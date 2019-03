Decenas de niños se quedan sin guardería en Telde

El Ayuntamiento les ha propuesto seguir cobrando mientras se negocia el ERE

De brazos cruzados, así están los trabajadores de las guarderías municipales de Telde. Quieren trabajar, pero las escuelas están cerradas. El Ayuntamiento les ha propuesto seguir cobrando mientras se negocia el ERE. Ellos se niegan.

Los más de 50 trabajadores cuentan con el apoyo de las familias afectadas. A pesar de que las guarderías están cerradas, siguen llevando a sus hijos como medida de protesta. Denuncian situaciones desesperadas.

El Ayuntamiento se acoge a la nueva ley de administraciones locales, para decir que las competencias son del Gobierno de Canarias, y que por lo tanto no asume el servicio porque no tiene dinero. Pero esa ley todavía no ha sido aprobada.

Los trabajadores aseguran que seguirán acudiendo a las escuelas cada mañana, aunque estén cerradas.