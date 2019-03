Los datos no coinciden en el seguimiento del paro en hoteles

Son cocineros, camareras, recepcionistas y personal de limpieza. En las zonas turísticas, la jornada comenzaba con grupos de trabajadores haciendo guardia en la entrada de los hoteles. Acostumbrados a tener clientes de todas las nacionalidades los trabajadores en huelga informaban de este parón laboral en inglés, castellano y alemán. Y las explicaciones han tenido su efecto. Por parte de los empresarios, la incidencia de la huelga no no ha supuesto una merma en la calidad del servicio.



Algunos clientes se despertaron con el ruido y otros incluso se han animado a participar en los piquetes. Es el caso de esta turista belga. O esta pareja de alemanes que asegura que en su país, los trabajadores tienen los mismos problemas. Y como en todas las huelgas, no todo el mundo está de acuerdo. Y este turista español ha querido decírselo a los manifestantes.